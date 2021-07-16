Количество погибших в результате наводнений в Германии все еще увеличивается. Согласно актуальной информации в земле Северный Рейн – Вестфалия непогода унесла жизни 43 человек, в Рейнланд-Пфальце – 51, передает ТАСС.
Новыми данными поделилось агентство DPA.
До этого по меньшей мере 81 человек числился погибшим, в том числе 30 жертв наводнения приходилось на Северный Рейн – Вестфалию.
В настоящий момент все еще нет централизованной официальной статистики по погибшим и пострадавшим. Каждый округ составляет ее отдельно. Сообщается, что судьба примерно 1,3 тыс. человек до сих пор неизвестна, они числятся пропавшими без вести
Опубликовано:
593
Число жертв наводнений в Германии выросло до 94
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter