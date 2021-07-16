Число жертв наводнений в Германии выросло до 94

Новыми данными поделилось агентство DPA.До этого по меньшей мере 81 человек числился погибшим, в том числе 30 жертв наводнения приходилось на Северный Рейн – Вестфалию.В настоящий момент все еще нет централизованной официальной статистики по погибшим и пострадавшим. Каждый округ составляет ее отдельно. Сообщается, что судьба примерно 1,3 тыс. человек до сих пор неизвестна, они числятся пропавшими без вести