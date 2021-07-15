Число жертв наводнений в Германии увеличилось до 45 человек

Новыми данными поделился телеканал N24.До этого было известно, что наводнения, наблюдающиеся в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии, унесли жизни 43 человек. В настоящий момент судьба нескольких десятков человек все еще неизвестна. Добраться до ряда населенных пунктов в данный момент нельзя, поскольку дороги затоплены, а мосты разрушены. В пяти районах в земле Северный Рейн-Вестфалия эвакуируют граждан: существует вероятность прорыва дамбы. В населенном пункте Трир после разлива местной реки эвакуированы примерно 350 человек. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.