Число жертв наводнений на севере Индии достигло 76

– отметилКроме того, пропавшими без вести числятся восемь путешественников, которые отправились в поход в города в предгорьях Гималаев.По словам Ашока Кумара, в ходе продолжающейся спасательной операции правоохранители эвакуировали 48 тысяч человек из наиболее пострадавшего региона Кумаон и 500 – из региона Гарвал.Обрушившиеся на штат мощные ливни привели к оползням и наводнениям, прервали сообщение с несколькими населенными пунктами, в частности, с курортным городом Найнитал, а также с находящимися в предгорьях Гималаев городами Каладхунги, Халдвани и Бхавали.По данным индийских метеорологов, дожди будут идти еще несколько дней. В связи с этим жителям рекомендуется не покидать свои дома в целях безопасности.