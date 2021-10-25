Число жертв наводнений на севере Индии достигло 76

По меньшей мере 76 человек погибли в штате Уттаракханд на севере Индии, еще 14 пропали без вести в связи с сильным наводнением и оползнями, вызванными мощными ливнями, пишет РИА Новости.
– Из 76 погибших 59 находятся в (регионе) Кумаон и 17 – в (регионе) Гархвал. Среди 14 пропавших без вести шесть человек были либо смыты, либо заживо погребены под обломками, – отметил глава полиции штата Ашок Кумар.
Кроме того, пропавшими без вести числятся восемь путешественников, которые отправились в поход в города в предгорьях Гималаев.
По словам Ашока Кумара, в ходе продолжающейся спасательной операции правоохранители эвакуировали 48 тысяч человек из наиболее пострадавшего региона Кумаон и 500 – из региона Гарвал.
Обрушившиеся на штат мощные ливни привели к оползням и наводнениям, прервали сообщение с несколькими населенными пунктами, в частности, с курортным городом Найнитал, а также с находящимися в предгорьях Гималаев городами Каладхунги, Халдвани и Бхавали.
По данным индийских метеорологов, дожди будут идти еще несколько дней. В связи с этим жителям рекомендуется не покидать свои дома в целях безопасности.