Число жертв ливней выросло в Японии до 40

До 40 увеличилось число жертв сильных ливней на юго-западном японском острове Кюсю, сообщает телеканал NHK. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести. 14 погибших проживали в доме престарелых в префектуре Кумамото, который оказался затопленным. В зону стихийного бедствия на помощь спасателям направлены около 10 тыс. военнослужащих.

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В префектуре Кумамото в результате стихии подтоплено в результате ливней около 1000 гектаров, обесточены 4,7 тыс. домов, эвакуированы порядка 1,5 тыс. человек.

Между тем сильные ливни, по прогнозу метеослужбы, продолжатся на Кюсю в течение понедельника, передает ТАСС. Основной же циклон тем временем уже переместился восточнее в район острова Сикоку, где за сутки может выпасть до 300 мм осадков.