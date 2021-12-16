Число жертв крушения судна на юге Малайзии возросло до 16

Число погибших в результате крушения судна на юге Малайзии возросло до 16, еще около 20 человек числятся пропавшими без вести, пишет ТАСС.
"Спасатели обнаружили тела еще пяти погибших, таким образом, общее число жертв крушения составляет 16", – уточняется в распространенном 16 декабря сообщении агентства по обеспечению морской безопасности.
Ранее 14 человек, находившихся на судне, которое перевернулось 15 декабря недалеко от побережья штата Джохор, были спасены, при этом судьбы примерно 20 человек до сих пор неизвестны.
Согласно предварительной информации, на борту находились нелегальные мигранты из Индонезии.
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