Число жертв извержения вулкана в Индонезии достигло 34

Согласно информации портала Kompas, который ссылается на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, судьба еще 16 человек до сих пор неизвестна, они числятся пропавшими без вести. При этом по меньшей мере 2 тыс. жилых построек получили повреждения в результате извержения вулкана.Отмечается, что поисково-спасательная операция в провинции Восточная Ява продолжается.