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  2. Число жертв аварии на шахте в Кузбассе выросло до 52 – выживших после ЧП нет

Число жертв аварии на шахте в Кузбассе выросло до 52 – выживших после ЧП нет

По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 52 человека. Среди них – шестеро спасателей. Таким образом, в шахте после ЧП никого не осталось в живых, пишет ТАСС.


Ранее сообщалось об 11 погибших шахтерах и трех спасателях.

В прокуратуре РФ уточнили, что, по предварительным данным, причиной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стал взрыв метана. Следователи задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка.

Власти Кемеровской области России объявили трехдневный траур в связи с трагедией на шахте "Листвяжная".

Фото: ТАСС
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