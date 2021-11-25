Число жертв аварии на шахте в Кузбассе выросло до 52 – выживших после ЧП нет

По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 52 человека. Среди них – шестеро спасателей. Таким образом, в шахте после ЧП никого не осталось в живых, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось об 11 погибших шахтерах и трех спасателях.
В прокуратуре РФ уточнили, что, по предварительным данным, причиной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стал взрыв метана. Следователи задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка.
Власти Кемеровской области России объявили трехдневный траур в связи с трагедией на шахте "Листвяжная".
Фото: ТАСС