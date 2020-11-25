Число желающих получить статус охотника в Беларуси в этом году растет высокими темпами

В Беларуси в текущем году высокими темпами растет количество желающих получить статус охотника – об этом сообщил начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Козорез в среду на пресс-конференции в столичном Доме прессы, передает корреспондент sb.by.
Фото из архива БЕЛТА
–Этот год очень интересный в плане увеличения числа охотников, – сказал он. –Если ранее статус охотника ежегодно получали около 1100–1200 человек, то в 2020 году по состоянию на 1 ноября таких людей в стране уже 1600.
Представитель Минлесхоза предположил, что тенденция последних месяцев косвенно связана с пандемией коронавируса, из-за которой многие границы по периметру Беларуси оказались закрыты:
– Границы закрыты, и люди больше внимания обращают на внутренний потенциал Беларуси.
Александр Козорез также напомнил, что в стране растет популярность информационной системы, которая предоставляет возможность покупки охотничьих путевок в режиме онлайн. Напомним: охотник обращается на специализированный сайт, указывает местность, в которой предполагает находиться, получает информацию о границах охотугодий, стоимости путевки, условиях охоты и т. д., заполняет форму запроса. При этом происходит процесс контроля за подлинностью госудостоверения на право охоты. После определения стоимости путевки и ознакомления с условиями и правилами охоты производится оплата через систему «Расчет» (ЕРИП). А после самой охоты пользователь закрывает путевку на том же сайте либо доставляет ее в указанный срок охотпользователю.
– Если на 1 января в информационной системе было зарегистрировано 2500 человек, то сегодня – более 3300, – проинформировал представитель Минлесхоза. –Как показывает практика, ежемесячно число активных участников увеличивается на 100 человек. В текущем году мы реализовали через эту систему более 2300 путевок.
Александр Козорез подчеркнул, что потенциал охотничьего туризма в Беларуси достаточно высок. В частности, из-за того, что численность большинства востребованных охотничьих видов фауны растет.
– Численность лося на территории страны составляет уже более 40 тысяч особей – это практически оптимальная цифра. Численность оленя очень быстро растет в результате реализации государственной программы — их уже около 30 тысяч особей. Количество косуль перевалило за 100 тысяч, – привел примеры представитель министерства. –Думаю, что после открытия границ поток туристов-охотников в нашу страну увеличится.
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Число желающих получить статус охотника в Беларуси в этом году растет высокими темпами
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