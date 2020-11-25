Число желающих получить статус охотника в Беларуси в этом году растет высокими темпами

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– сказал он.Представитель Минлесхоза предположил, что тенденция последних месяцев косвенно связана с пандемией коронавируса, из-за которой многие границы по периметру Беларуси оказались закрыты:Александр Козорез также напомнил, что в стране растет популярность информационной системы, которая предоставляет возможность покупки охотничьих путевок в режиме онлайн. Напомним: охотник обращается на специализированный сайт, указывает местность, в которой предполагает находиться, получает информацию о границах охотугодий, стоимости путевки, условиях охоты и т. д., заполняет форму запроса. При этом происходит процесс контроля за подлинностью госудостоверения на право охоты. После определения стоимости путевки и ознакомления с условиями и правилами охоты производится оплата через систему «Расчет» (ЕРИП). А после самой охоты пользователь закрывает путевку на том же сайте либо доставляет ее в указанный срок охотпользователю.– проинформировал представитель Минлесхоза.Александр Козорез подчеркнул, что потенциал охотничьего туризма в Беларуси достаточно высок. В частности, из-за того, что численность большинства востребованных охотничьих видов фауны растет.– привел примеры представитель министерства.