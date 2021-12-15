Число заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в Индии достигло 61

Вариант COVID-19 "омикрон", который отличается от предыдущих штаммов большим числом новых мутаций, был обнаружен в странах Африки в минувшем месяце. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать "омикрон" как вызывающий беспокойство.По данным минздравов индийских штатов, 28 случаев заболевания новым вариантом коронавируса пришлись на штат Махараштра. Еще 17 инфицированных выявили в Раджастхане, шесть – в Дели, четыре – в Гуджарате, три – в Карнатаке и по одному в штатах Керала, Андхра-Прадеш и Чандигарх. Как сообщают минздравы штатов, большинство заразившихся приехали из-за рубежа или контактировали с такими людьми. У всех пациентов заболевание протекает в легкой форме.