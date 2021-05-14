Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 миллиона

Уже три недели подряд – с 22 апреля – в стране фиксируются более чем 300 тыс. случаев заражения коронавирусом ежедневно, в мае пять раз этот показатель превышал 400 тыс. В текущем месяце общее число инфицированных в Индии растет на 1 млн рекордными темпами: о том, что этот показатель превысил 23 млн, минздрав страны сообщил 12 мая, о более 22 млн – 9 мая, а о более 21 млн инфицированных – 6 мая.Число смертей увеличилось за 24 часа на 4 тыс. и достигло 262 317. В то же время число выздоровевших пациентов увеличилось за 24 часа на 344 776 : оно составляет 20 079 599.По данным на утро 14 мая лечение проходят 3 704 893 пациента с коронавирусом, что на 5632 меньше, чем сутками ранее. На долю активных случаев приходится 15,65% от общего числа инфицированных в стране. Примерно 80% проходящих лечение пациентов приходится на 12 из 28 штатов Индии – это Карнатака, Махараштра, Керала, Раджастхан, Уттар-Прадеш, Андхра-Прадеш, Тамилнад, Западная Бенгалия, Гуджарат, Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш и Харьяна.