Число заразившихся COVID-19 в России за сутки приблизилось к 24 тысячам

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России поставили 23 888 пациентам. За все время положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в стране получили 7 511 026 человек. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
"За последние сутки в России выявлено 23 888 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
Темп прироста сложился на уровне 0,32%.
Кроме того, за последние 24 часа в России инфекция унесла жизни 867 пациентов. Общее число летальных исходов за весь период распространения коронавируса составило 207 255.