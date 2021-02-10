Общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в России достигло 4 012 710. Об этом сообщает ТАСС.
За минувшие сутки в России зафиксировали 14 494 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что суточный показатель впервые с 17 октября оказался ниже 15 тысяч.
Число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 22 575, а погибших – на 536. При этом за весь период распространения коронавирусной инфекции на территории страны от нее вылечился 3 516 461 человек, а 78 134 пациента умерли.
Фото: ТАСС
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Число заразившихся COVID-19 в России превысило 4 миллиона
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