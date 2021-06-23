Число записей на вакцинацию увеличилось в Москве в десять раз

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ТАСС

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа остается сложной. Но при этом не может не радовать то, что люди стали активнее прививаться., – сказал мэр российской столицы.Накануне сообщалось, что прививку против коронавируса нового типа сделали более 2 миллионов жителей Москвы.