Число записей на вакцинацию увеличилось в Москве в десять раз

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Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа остается сложной. Но при этом не может не радовать то, что люди стали активнее прививаться. «Вчера записалось рекордное количество – около 60 тысяч человек, еще недавно мы падали до уровня около 6 тысяч записей в день, то есть примерно в десять раз разница в записях», – сказал мэр российской столицы.
Накануне сообщалось, что прививку против коронавируса нового типа сделали более 2 миллионов жителей Москвы.
В России за сутки из-за коронавируса умерли 548 человек