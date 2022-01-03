Число заболевших коронавирусом за сутки в России достигло минимума с 17 июня

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В абсолютном выражении прирост числа инфицированных стал минимальным с 17 июня прошлого года. В относительном выражении он составил 0,16%.Так, в Санкт-Петербурге за последние 24 часа выявили 1341 случай заражения, в российской столице – 1335, в Подмосковье – 1180, в Челябинской и Свердловской областях – по 445, в Краснодарском крае – 432.Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение сейчас, уменьшилось до 694 880.Число вылечившихся после заражения COVID-19 в России за сутки стало больше на 24 037, всего их 9 548 076. Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, возросла до 90,5% от общего числа заразившихся.В частности, в Москве число выздоровевших увеличилось на 2241, в Воронежской области, как и в Самарской, – на 1342, в Иркутской – на 1216, в Нижегородской – на 1027.Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 835 против 811 днем ранее (до 311 353). Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) сохранилась на уровне 2,95%.За минувшие сутки было зафиксировано 55 смертей в Санкт-Петербурге, 43 – в Московской области, 37 – в Красноярском крае, 29 – в Нижегородской области, 28 – в Челябинской области.