Число умерших от коронавируса в Украине за сутки выросло в два раза – до 700 человек

Согласно данным пресс-службы минздрава Украины, 1 ноября сообщалось о 298 смертях пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19. Таким образом, число летальных случаев за сутки возросло в 2,3 раза.За весь период в Украине зарегистрировали 2 955 693 случая заражения коронавирусом. Из них 68 727 оказались летальными. 2 454 737 человек вылечились.За минувшие сутки 273 307 украинцев вакцинировались против COVID-19. Из них 207 877 человек получили первую прививку, 65 430 – вторую. За все время в Украине сделали 17 968 898 прививок от коронавирусной инфекции.Рост заболеваемости и числа госпитализированных сопровождается нехваткой медицинского кислорода. Об этом сообщают как инфицированные и их родственники, так и медики. Между тем украинское правительство заявляет, что кислорода в стране хватает.