Число умерших из-за COVID-19 в Германии достигло почти 58 тысяч

Согласно данным института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, за последние сутки в Германии от коронавируса умер 861 человек.За минувшие сутки в стране зафиксировали 6114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число за весь период пандемии достигло 2 228 085. Выздоровели за все время около 1,95 миллиона инфицированных.