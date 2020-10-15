Число сторонников независимости Шотландии выросло до рекордно высокого уровня

Выйти из состава Соединенного Королевства хотят 58% участников опроса, который провела социологическая компания Ipsos MORI, пишет ТАСС.
Во многом цифры связаны с популярностью Шотландской национальной партии (ШНП) среди местного населения. К примеру, 64% респондентов уверены, что власти Великобритании должны разрешить провести второй референдум о независимости Шотландии в ближайшие годы, если ШНП победит на региональных выборах весной 2021-го. При этом у главы партии и первого министра Шотландии Николы Стерджен довольно высокий рейтинг – 72% опрошенных довольны ее работой. А у премьер-министра Великобритании – низкий. 76% шотландцев, участвовавших в опросе, считают, что он плохо справляется со своими обязанностями. Устраивает его политика только 19% респондентов.
В исследовании принимали участие 1045 жителей Шотландии старше 16 лет.
Напомним, первый референдум о независимости страна провела в 2014 году. Тогда сепаратисты собрали 45% голосов и проиграли. Вновь этот вопрос подняли, когда Лондон впервые заявил об идее проведения брексита – в 2016-м, потому что большинство шотландцев на общебританском референдуме о членстве в Евросоюзе выступили против выхода из него. В декабре прошлого года Стерджен потребовала у Бориса Джонсона предоставить Шотландии право на проведение второго референдума о независимости. Он отказался, но ШНП намерена продвигать идею сепарации и дальше. В особенности – весной: 6 мая должны состояться выборы в шотландский парламент.
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Фото: РЕЙТЕР