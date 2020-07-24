Число соискателей убежища в ФРГ превысило 1,8 миллиона человек

Число иностранцев, стремящихся получить в Германии политическое убежище, продолжает расти, хотя и менее быстрыми темпами, чем ранее. В конце 2019 года в ФРГ было зарегистрировано 1,84 млн таких иностранцев, сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Это на три процента, или 57 тысяч человек больше, чем годом ранее.





К концу 2019 года в Германии еще не было принято решение в отношении 266 тысяч иностранцев, подавших соответствующее ходатайство. Это на 40 тысяч меньше, чем в 2018 году, передает dw.com.

1,36 млн иностранцев к концу 2019 года получили разрешение на пребывание в стране, выданное по гуманитарным причинам (+6%, или 77 тысяч человек).

Больше всего в Германии беженцев из Сирии (41%), Афганистана (11%) и Ирака (10%).

В 213 000 случаев в 2019 году просителям было отказано в предоставлении статуса беженца.

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