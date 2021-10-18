Число соискателей убежища в Евросоюзе значительно растет

Европейский офис по вопросам убежища (EASO) в нынешнем году фиксирует тенденцию к росту миграции в Евросоюзе. Количество прошений об убежище почти достигло докоронавирусного уровня, информирует РИА Новости.
– В этом году мы наблюдаем тенденцию к росту миграции в Евросоюзе. В августе 2021 года страны ЕС зафиксировали около 56 тысяч ходатайств о международной защите. Таким образом, по количеству заявлений о предоставлении убежища мы почти достигли уровня, который был до коронавируса, – уточнила информацию исполнительный директор ведомства Нина Грегори.
По ее словам, в нынешнем году ведомство регистрирует рост числа соискателей убежища в странах Восточной Европы, прежде всего на балканском маршруте. Сюда входят Болгария, Словения, Хорватия. И даже Австрия. "Миграционными горячими точками" стали Латвия и Литва.
Нина Грегори также уточнила, что в августе в ЕС зафиксировали рекордные 10 тысяч прошений об убежище от граждан Афганистана, что на 38% больше по сравнению с июлем. Однако в это количество включены повторные заявления от афганцев, которые уже давно живут в странах Европы, и прошения от тех, кого эвакуировали из Кабула.
Вместе с тем Нина Грегори сказала, что EASO в данный момент не отмечает движения афганцев в Европу. Но она уверена, что Евросоюз должен подготовиться к "тяжелой ситуации с миграционными потоками из Афганистана в Европу".
Фото: Delfi