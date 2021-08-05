Число смертей из-за коронавируса в Африке достигло максимума с начала пандемии

Об этом заявила сотрудник Африканского представительства Всемирной организации (ВОЗ) здравоохранения Фиона Атухебве в ходе брифинга, который транслировался на портале ВОЗ из столицы Сенегала.– уточнила она.Атухебве отметила, что 55% от всех смертей на минувшей неделе пришлись на ЮАР и Тунис.– подчеркнула сотрудник организации.Всего в Африке к настоящему моменту от связанных с COVID-19 заболеваний умерли более 172 тыс. человек, или 4% от общемирового показателя.Штамм "дельта" продолжает быстро распространяться на Африканском континенте, отметила Атухебве.– сообщила она.Она отметила, что ситуация с поставками вакцины против коронавируса в Африку в последнее время улучшилась.– сказала представитель ВОЗ.Атухебве добавила: до конца этого года по линии COVAX ("Ковакс") африканские страны получат 520 млн доз вакцины от COVID-19.