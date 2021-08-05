Число смертей из-за коронавируса в Африке достигло максимума с начала пандемии

В Африке был зафиксирован максимум смертей с начала пандемии, сообщает ТАСС.
Об этом заявила сотрудник Африканского представительства Всемирной организации (ВОЗ) здравоохранения Фиона Атухебве в ходе брифинга, который транслировался на портале ВОЗ из столицы Сенегала.
– За минувшую неделю на континенте было зафиксировано 6400 смертей в связи c COVID-19: это на 2% больше, чем за предыдущие семь дней, – уточнила она. – Это самый высокий показатель за все время пандемии.
Атухебве отметила, что 55% от всех смертей на минувшей неделе пришлись на ЮАР и Тунис.
– Но тенденция повышения смертности в связи с коронавирусом наблюдается сейчас в 15 странах Африки, – подчеркнула сотрудник организации.
Всего в Африке к настоящему моменту от связанных с COVID-19 заболеваний умерли более 172 тыс. человек, или 4% от общемирового показателя.
Штамм "дельта" продолжает быстро распространяться на Африканском континенте, отметила Атухебве.
– В 22 государствах Африки число новых случаев коронавируса увеличивается за 7 дней на 20% уже две недели подряд, – сообщила она. – Штамм "дельта" обнаружен в 29 странах. Общее количество инфицированных COVID-19 в Африке – 6,77 млн.
Она отметила, что ситуация с поставками вакцины против коронавируса в Африку в последнее время улучшилась.
– После трех тяжелых месяцев мы наблюдаем улучшение ситуации с доступом к вакцинам в странах Африки. Сейчас государства получили 91 млн доз вакцины, полностью вакцинированы 24 млн человек, или 1,7% населения континента. Необходимо еще 183 млн доз для вакцинации к концу предстоящего сентября 10% населения и еще 729 млн доз с тем, чтобы добиться поставленной ВОЗ цели и вакцинировать к концу нынешнего года 30% населения континента, – сказала представитель ВОЗ.
Атухебве добавила: до конца этого года по линии COVAX ("Ковакс") африканские страны получат 520 млн доз вакцины от COVID-19.