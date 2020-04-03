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Число случаев заражения коронавирусом превысило в мире 1 млн

С начала вспышки нового коронавируса в конце декабря 2019 года число зараженных в мире превысило один миллион. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса (он учитывает данные национальных и местных властей стран мира).


ВОЗ признала ситуацию пандемией, заболевшие выявлены в 165 странах мира.

Больше всего инфицированных в США - 226 374, а также Италии - 115 242, Испании - 110 238, Китае - 82 631, Германии - 79 450, Франции - 59 135, Иране - 50 468 и Великобритании - 33 718, пишет ТАСС.

Наибольшее число скончавшихся в Италии - 13 915 случаев, Испании - 10 003, США - 5 316, Франции - 4 503, Китае - 3 287, Иране - 3 160 и Великобритании - 2 921.

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Фото: РЕЙТЕР
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