Число случаев заражения COVID-19 в США достигло 50,1 млн

За все время в США диагноз COVID-19 подтвердили 50 119 574 раза. Общее число летальных исходов от коронавируса в стране составило 798 710.С декабря в США пациенты ежедневно получают по меньшей мере 100 тыс. положительных тестов на COVID-19, это самый высокий показатель за последние два месяца. Рост заболеваемости коронавирусом стал регистрироваться после празднования в стране Дня благодарения (25 ноября), когда миллионы жителей США отправились на торжества к своим родственникам и знакомым.Всего в мире, согласно информации университета, выявлено 270,7 млн случаев заражения COVID-19. Коронавирус унес жизни 5,3 млн пациентов. США продолжают занимать первое место среди стран по этим двум показателям.