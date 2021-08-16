Число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 20 765

Ранее было известно о 21 624 инфицированных.Темп прироста сложился на уровне 0,31%. За последние 24 часа умерли 806 человек, у которых до этого был подтвержден диагноз COVID-19. Напомним, что на минувшей неделе был зарегистрирован максимальный показатель смертей – 819.За все время в стране заразился COVID-19 6 621 601 человек, инфекция унесла жизни 171 305 пациентов.