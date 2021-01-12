В России за сутки выявили 22 934 случая заражения коронавирусом. За весь период распространения COVID-19 новым вирусом переболели 3 448 203 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 934 в 85 регионах, в том числе выявлено 2827 случаев (12,3%) без клинических проявлений, – говорится в сообщении.
За весь период в России зафиксировано 3 448 203 случая заболевания. Темп прироста сложился на уровне 0,7%.
Фото: БЕЛТА
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Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, выросло на 22 934
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