Количество зафиксированных за весь период пандемии случаев коронавируса в Украине достигло 1 253 055. Об этом сообщает УНН.
По данным агентства, суточный прирост за 3 февраля составил 3409 новых случаев заражения. Выздоровели за минувшие сутки намного больше украинцев – министр здравоохранения страны Максим Степанов приводит цифру в 7768 человек. Скончались от инфекции за сутки 163 зараженных.
За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Украины заболели 1 253 055 человек, выздоровели – 1 092 376, а скончались – 23 934.
Фото: pixabay.com
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Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 1 250 000
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