Было установлено местонахождение двух человек: их считали пропавшими без вести в результате схода оползня в японском городе Ятами. После этого пропавших осталось 22, передает ТАСС со ссылкой на агенство Kyodo.
Иллюстративное фото
В городе проживают 37 тысяч человек. Оползень сошел там в минувшее воскресенье, 4 июля. Его протяженность была около двух километров, пострадали более 130 домов и построек. Известно о семерых погибших, 26 человек удалось спасти. Осуществляется поиск.
Сход оползня вызвали ливни, которые несколько дней шли в центре и на востоке Японии. В некоторых регионах за сутки выпало от 400 до 600 мм осадков.
Фото: pixabay.com
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Число пропавших без вести при сходе оползня в Японии сократилось до 22
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