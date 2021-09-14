Число пострадавших во время теракта в Окленде возросло до восьми

3 сентября 2021 года в одном из супермаркетов новозеландского Окленда произошел теракт. Известно о восьми пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
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– Полиция установила личность восьмой жертвы. Во время теракта он не пострадал, но был схвачен террористом, когда пытался остановить нападение на женщину. Он оказал первую помощь пострадавшей, прежде чем добраться до безопасного места, – пояснил комиссар полиции Тим Андерсон.
Также в полиции уточнили, что трое пострадавших все еще остаются в больнице, их состояние медики оценивают как стабильное. Еще пять человек находятся дома.
Полиция Новой Зеландии сообщила о вооруженном нападении на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда 3 сентября около 15:20 по местному времени. Прибывшие на место правоохранители открыли по злоумышленнику огонь. Он погиб, шесть пострадавших были госпитализированы.