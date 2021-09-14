Число пострадавших во время теракта в Окленде возросло до восьми

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– пояснил комиссар полиции Тим Андерсон.Также в полиции уточнили, что трое пострадавших все еще остаются в больнице, их состояние медики оценивают как стабильное. Еще пять человек находятся дома.Полиция Новой Зеландии сообщила о вооруженном нападении на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда 3 сентября около 15:20 по местному времени. Прибывшие на место правоохранители открыли по злоумышленнику огонь. Он погиб, шесть пострадавших были госпитализированы.