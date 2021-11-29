Число пострадавших в результате землетрясения в Перу достигло 10

Согласно информации правительственной газеты El Peruano, которая ссылается на Национальный институт гражданской обороны, в результате землетрясения полностью разрушены 11 домов, еще 99 зданий повреждены.Президент Перу Педро Кастильо сообщил в своем Twitter-аккаунте, что направился в населенный пункт Халька-Гранде, который наиболее пострадал в результате подземных толчков. Накануне мэр городка Уолтер Кульки отметил, что там были повреждены 70% домов.Колебания земной поверхности магнитудой 7,3 зафиксировали на севере Перу в утром 28 ноября, позднее его магнитуда была повышена до 7,5. Эпицентр землетрясения располагался в 45 км к северо-западу от города Барранка, где проживают около 5 тыс. человек, и в 269 км к востоку от города Лоха, население которого составляет примерно 117 тыс. человек. Очаг находился на глубине 110 км, угроза цунами не объявлялась.