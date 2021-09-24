Число пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе достигло 47

Число пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе увеличилось до 47 человек. Актуальные данные предоставила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень, информирует РИА Новости.
– Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. На сегодняшний день 47. Двенадцать человек находятся в стационаре, – уточнила Анастасия Крутень.
Она также сообщила, что 23 сентября один человек был выписан из медучреждения. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Фото: РИА Новости