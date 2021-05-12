Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, пишет ТАСС.
«В лечебных учреждениях 23 человека – 20 детей и трое взрослых», – сообщила она. Кроме того, Лейла Фазлеева уточнила, что на сегодняшнее утро все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. «Есть те, у кого состояние тяжелое, с ними проводится работа», – отметила Фазлеева.
По словам заместителя министра здравоохранения Татарстана - руководителя управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, увеличение числа пострадавших связано с обнаружением ран у детей уже после того, как они ушли домой. «Тяжелых или средней степени тяжести [среди этих пострадавших] нет», - проинформировал он.
В результате стрельбы, устроенной молодым человеком в одной из школ Казани вчера утром, погибли девять человек. Злоумышленник, которым оказался 19-летний Ильназ Галявиев, задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство двух и более лиц).
Фото: ТАСС
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Число пострадавших в результате стрельбы в казанской школе увеличилось с 21 до 23 человек
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