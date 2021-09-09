Число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло 22

По меньшей мере 22 человека пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в Ногинске. Новыми данными с ТАСС поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Отмечается, что спасатели во время разбора завалов нашли тела семи погибших. Среди жертв взрыва газа оказались двое несовершеннолетних. Всего пострадали 22 человека, из них в медицинские учреждения направлены шесть.
В ГУ МЧС уточнили, что в настоящий момент аварийно-спасательные работы завершены.
– В 19:30 [по московскому времени] был подписан акт приема-передачи объекта сотрудниками МЧС России администрации Богородского городского округа, – сказали в главке.