Число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло 22

Отмечается, что спасатели во время разбора завалов нашли тела семи погибших. Среди жертв взрыва газа оказались двое несовершеннолетних. Всего пострадали 22 человека, из них в медицинские учреждения направлены шесть.В ГУ МЧС уточнили, что в настоящий момент аварийно-спасательные работы завершены.– сказали в главке.