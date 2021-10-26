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  2. Число пострадавших при взрыве дома в Набережных Челнах увеличилось до пяти

Число пострадавших при взрыве дома в Набережных Челнах увеличилось до пяти

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Набережных Челнах выросло до пяти, пишет ТАСС.


Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Одна из них (1999-го года рождения) скончалась в больнице, еще трое остаются в учреждениях здравоохранения, одну женщину отпустили на амбулаторное лечение. Среди пострадавших есть дети 2004 и 2010 года рождения.

О взрыве бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах стало известно 25 октября – причиной стала утечка газа. Изначально сообщалось, что повреждена кровля здания и не менее четырех квартир. По последним данным МЧС РФ, разрушены шесть квартир, где проживали 14 человек.

Фото: ТАСС
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