Число пострадавших при взрыве дома в Набережных Челнах увеличилось до пяти

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Набережных Челнах выросло до пяти, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Одна из них (1999-го года рождения) скончалась в больнице, еще трое остаются в учреждениях здравоохранения, одну женщину отпустили на амбулаторное лечение. Среди пострадавших есть дети 2004 и 2010 года рождения.
О взрыве бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах стало известно 25 октября – причиной стала утечка газа. Изначально сообщалось, что повреждена кровля здания и не менее четырех квартир. По последним данным МЧС РФ, разрушены шесть квартир, где проживали 14 человек.
Фото: ТАСС