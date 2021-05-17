Число пострадавших при обрушении трибуны в синагоге близ Иерусалима увеличилось до 219

По информации новостного портала Ynet, в результате происшествия погибли 2 человека: одному из них 40 лет, второму – 12. Кроме того, состояние 15 пострадавших в настоящее время остается критическим.Напомним, что 16 мая в израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой в момент происшествия располагались десятки людей. Происшествие случилось вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот.