Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до 52

В агентстве по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями при министерстве по административным делам и коммуникациям Японии сообщили, что большинство пострадавших получили ушибы и ссадины из-за падений во время подземных толчков, но у нескольких человек серьезные травмы, в частности, переломы.Движение на большинстве железнодорожных веток столичного региона и веток метро восстановлено. Но почти повсеместно отмечаются сбои и опоздания в движении транспорта, на станциях выстроились очереди длиной в сотни метров.Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 6,1. Но затем данные были скорректированы. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 75 километров.