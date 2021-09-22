Число пострадавших после стрельбы в пермском университете возросло до 43

При этом в тяжелом состоянии находится только стрелявший, отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Подробности сообщает ТАСС.
Больница, где находятся пострадавшие во время стрельбы в вузе
«На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это стрелок. Вчера вечером ему была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Остальные 11 человек в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении», – рассказала министр.
Напомним, 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете студент открыл стрельбу. Жертвами стали шесть человек. Семеро пострадавших были переведены в Москву, нескольких из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Стрелявший оказал сопротивление правоохранителю при задержании и был ранен.
Президент Беларуси направил соболезнование российскому коллеге в связи с трагедией в Перми. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Белорусы в знак сочувствия в связи с трагедией принесли цветы к посольству России в нашей стране.
Фото: ТАСС