Число пострадавших после стрельбы в пермском университете возросло до 43

Больница, где находятся пострадавшие во время стрельбы в вузе

– рассказала министр.Напомним, 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете студент открыл стрельбу. Жертвами стали шесть человек. Семеро пострадавших были переведены в Москву, нескольких из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Стрелявший оказал сопротивление правоохранителю при задержании и был ранен.Президент Беларуси направил соболезнование российскому коллеге в связи с трагедией в Перми. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Белорусы в знак сочувствия в связи с трагедией принесли цветы к посольству России в нашей стране.Фото: ТАСС