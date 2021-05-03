Количество жителей Кыргызстана, пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 183. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова, сообщает ТАСС.
– Всего пострадали 183 человека, 34 из них погибли, – пояснила она.
Фото: архив ТАСС
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Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана выросло до 183
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