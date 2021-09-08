Число пострадавших из-за взрыва газа в Ногинске выросло до 17

При взрыве бытового газа в жилом доме в Ногинске пострадали по меньшей мере 17 человек. Актуальными данными поделилась помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная, передает ТАСС.
По словам Анны Тертичной, при разборе завалов спасатели извлекли тела двух жертв взрыва. Всего пострадали 17 граждан. Шесть человек, в числе которых также оказались несовершеннолетние, доставлены в медицинские учреждения.
– Остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия – уточнила она.