О росте количества пользователей популярного мессенджера за последние 72 часа сообщил его основатель Павел Дуров, пишет РИА Новости.
Он отметил, что территориально прирост наблюдался в разных регионах. По словам Дурова, 38% новых пользователей пришли в Telegram из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% с Ближнего Востока и из Северной Африки.
В своем блоге Дуров добавил, что в первую неделю января «число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц». Как уточнил основатель мессенджера, этот показатель намного превышает цифры прошлого года, когда регистрацию в приложении ежедневно проходили 1,5 миллиона человек.
Ранее СМИ назвали Telegram вторым по скачиваемости приложением в США. Это связывают с ростом популярности приложения среди сторонников президента США Дональда Трампа. Они устремились в мессенджер после блокировки аккаунтов республиканца в различных социальных сетях и отключения соцсети Parler, популярной среди сторонников президента.
Фото: РИА Новости
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Число пользователей Telegram за последние трое суток выросло на 25 миллионов
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