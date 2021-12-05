Число погибших вследствие извержения вулкана в Индонезии достигло 14

привел актуальные данные глава национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сухарианто.По его словам, число жертв может увеличиться, поскольку "спасатели продолжают поисковые операции". Наряду с этим синоптики прогнозируют сильные осадки в районе вулкана, что может затруднить поиски.До этого было известно о 13 погибших в результате стихийного бедствия и десятках пострадавших, госпитализированных в медучреждения с ожогами.Глава агентства добавил:Выбросы горячих облаков дыма и пепла вулкана зафиксировали еще 1 декабря, однако из-за сильного тумана специалисты не смогли оперативно оценить ситуацию, в результате чего жителям не сообщили о возможной угрозе. Лавина накрыла непосредственно жилые дома 4 декабря.