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  2. Число погибших в результате схода оползня на юге Китая достигло 10

Число погибших в результате схода оползня на юге Китая достигло 10

Жертвами схода оползня в провинции Гуйчжоу на юге Китая стали 10 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Такие данные привели в администрации города Бицзе, где случилось происшествие, пишет ТАСС.


Инцидент произошел в ходе проведения строительных работ примерно в 150 км к северо-западу от административного центра региона города Гуйяна.

Правительство мобилизовало по меньшей мере 1 тыс. человек. Все пострадавшие госпитализированы в больницу, спасатели и полиция продолжают поиски пропавших без вести.

Фото: pixabay.com
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