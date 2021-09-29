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  2. Число погибших в результате перестрелки в тюрьме Эквадора возросло до 29

Число погибших в результате перестрелки в тюрьме Эквадора возросло до 29

Как минимум 29 человек погибли, 42 получили ранения в Эквадоре в результате перестрелки в тюрьме, расположенной в населенном пункте Гуаякиль на западе страны, передает ТАСС.


"Генеральная прокуратура начала расследование гибели 29 заключенных во время столкновений сегодня днем [28 сентября] в тюрьме Литораль в Гуаякиле. Также были ранены 42 заключенных", – приводятся актуальные данные в Twitter-аккаунте генпрокуратуры страны.

В правительстве добавили, что причиной перестрелки стал разразившийся между представителями разных банд, пребывающих в тюрьме, конфликт. В настоящий момент порядок восстановлен.

Фото: pixabay.com
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