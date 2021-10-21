Число погибших в результате оползней и ливней на севере Индии возросло до 52

По информации властей штата, на которых ссылается газета Deccan Herald, сильные дожди вызвали оползни, камнепады и наводнения в данном горном регионе. Больше всего пострадал от ливней курортный город Найнитал, находящийся в предгорьях Гималаев. В населенном пункте из-за обрушения домов погибли 28 жителей, еще 17 получили ранения.Правительство штата обратилось за помощью к вооруженным силам, которые задействованы в спасательных операциях. В безопасные районы эвакуированы по меньшей мере 1,3 тыс. человек, налажена доставка гуманитарной помощи жителям Уттаракханда, пострадавшим от дождей и оползней.Как минимум 135% месячной нормы осадков выпало за последние три недели в штате Керала на юго-западе Индии. Как минимум 38 человек стали жертвами наводнений и оползней в регионе. Спасательные работы в штате продолжаются с субботы при поддержке индийской армии, военно-морских сил и авиации.