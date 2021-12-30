Число погибших в результате ливней в Бразилии достигло 24

В 132 из 141 муниципалитета региона действует режим ЧС. Всего от последствий стихии пострадали около 630 тыс. человек, примерно 54 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, по меньшей мере 37 тыс. остались без крыши над головой, 434 человека получили повреждения и травмы.По прогнозам синоптиков, влажные воздушные массы продолжат движение на юго-восток страны, в сторону Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Так, мощные дожди уже застали север соседнего с Баией штата Минас-Жерайс, где с начала декабря текущего года от последствий ливней погибли шесть человек, 2 тыс. остались без крыши над головой. Режим ЧС введен в 60 муниципалитетах.