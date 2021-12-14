Число погибших при взрыве цистерны на севере Гаити возросло до 50

Данные AFP уточнили представители местных властей.Вместе с тем, согласно информации портала Haiti24, ранения получили еще примерно 50 человек.Пожар вспыхнул около полуночи по местному времени (около 8:00 по минскому). Согласно предварительным данным, когда автоцистерна перевернулась на проезжей части, прохожие воспользовались данной возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. Отмечается, что после этого прогремел взрыв, в результате которого погибли люди. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы локализовать возгорание.