Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62

По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник спровоцировал подъем уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Резкое наводнение повредило и строящуюся рядом гидроэлектростанцию компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.– пояснили в ведомстве.Пропавшими без вести все еще считаются 142 человека.Спасатели продолжают поиск людей, пропавших на гидроэлектростанции в Таповане, где в техническом туннеле во время внезапного наводнения находились 30–35 человек. Также 12 групп государственного департамента реагирования на чрезвычайные ситуации осуществляют поиск тел вдоль рек.В поисковой операции задействованы национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.