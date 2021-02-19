В индийском штате Уттаракханд жертвами обрушения ледника стали 62 человека. Об этом пишет РИА Новости.
По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник спровоцировал подъем уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Резкое наводнение повредило и строящуюся рядом гидроэлектростанцию компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.
– Спасатели нашли 62 тела и 28 частей. Из них 34 тела были опознаны, – пояснили в ведомстве.
Пропавшими без вести все еще считаются 142 человека.
Спасатели продолжают поиск людей, пропавших на гидроэлектростанции в Таповане, где в техническом туннеле во время внезапного наводнения находились 30–35 человек. Также 12 групп государственного департамента реагирования на чрезвычайные ситуации осуществляют поиск тел вдоль рек.
В поисковой операции задействованы национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.
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Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62
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Фото: РЕЙТЕР