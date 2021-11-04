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  2. Число погибших при обрушении 21-этажного здания в Нигерии достигло 36

Число погибших при обрушении 21-этажного здания в Нигерии достигло 36

В результате обрушения 1 ноября строившегося 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе погибли по меньшей мере 36 человек, пишет ТАСС.


- На данный момент 36 человек - 33 мужчины и три женщины - извлечены из-под завалов, есть также девять выживших, - рассказал Agence France-Presse представитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям.

До этого южноафриканский телеканал eNCA сообщал о 22 погибших.

Ранее губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу рассказал, что отстранил от должности главу регионального агентства по регулированию строительства и приказал провести расследование происшествия.
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Фото: РЕЙТЕР
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