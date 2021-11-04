Число погибших при обрушении 21-этажного здания в Нигерии достигло 36

рассказал Agence France-Presse представитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям.До этого южноафриканский телеканал eNCA сообщал о 22 погибших.Ранее губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу рассказал, что отстранил от должности главу регионального агентства по регулированию строительства и приказал провести расследование происшествия.