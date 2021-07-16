Число погибших при наводнении в Германии увеличилось до 80

Ранее было известно о 58 погибших из-за непогоды.Представитель полиции в населенном пункте Кобленц уточнил, что 50 летальных случаев зафиксировали в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и 30 – в Северной Рейн-Вестфалии. Он также добавил, что перечень умерших будет продолжать расти.Вместе с тем канцлер Ангела Меркель сообщила, что окончательный масштаб наводнения станет известен в скором времени. Она также выразила соболезнования тем, кто потерял в катастрофе близких.В Германии с понедельника продолжаются сильные ливни, вызванные циклоном "Бернд". Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки выходят из берегов и затапливают улицы.К некоторым городам и деревням в данный момент подъехать невозможно, поскольку дороги затоплены, а мосты уничтожены. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия эвакуируют граждан, так как существует риск прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли примерно 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию.