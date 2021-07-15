Число погибших при наводнении в Германии увеличилось до 42

Согласно информации издания Bild, полиция Кельна заявила, что минимум 15 погибших обнаружены в районе населенного пункта Ойскирхен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Еще две жертвы выявлены в Кельне и три – в Райнбахе.Также отмечается, что районе Арвайлер непогода унесла жизни 18 человек, в Золингене и районе Унна – по одной жертве, в населенных пунктах Альтена и Вердоль также по одному. В настоящий момент неизвестна судьба еще 50–70 человек.Глава страны Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования близким погибших. Он подчеркнул, что мысленно находится с пострадавшими и теми, кто потерял своих родных. Вместе с тем президент ФРГ выразил благодарность экстренным службам и отметил их усилия по поиску и спасению людей.В населенном пункте Хаген непогода разрушила несколько мостов.