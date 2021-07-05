Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52

По его данным, погибли еще двое военных, таким образом количество жертв увеличилось с 47 до 49. Ранее также сообщалось о трех жертвах среди гражданских. Теперь погибшими числятся 49 военных и трое гражданских.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземлиться на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.