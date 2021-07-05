Стало известно о гибели 52 человек в результате крушения самолета ВВС Филиппин на юго-западе страны, информирует местный портал Inquirer со ссылкой на заявление министра обороны Делфина Лорензану.
По его данным, погибли еще двое военных, таким образом количество жертв увеличилось с 47 до 49. Ранее также сообщалось о трех жертвах среди гражданских. Теперь погибшими числятся 49 военных и трое гражданских.
Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземлиться на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.
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Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52
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