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  2. Число погибших при крушении вертолета с начштабом обороны ВС Индии достигло 13

Число погибших при крушении вертолета с начштабом обороны ВС Индии достигло 13

Число погибших в результате крушения военного вертолета ВВС Индии, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават, достигло 13, передает ТАСС.


До этого телеканал Эн-ди-ти-ви сообщал о пяти жертвах крушения. Официальной информации о состоянии начштаба пока нет.

Согласно данным пресс-службы ВВС Индии, вертолет ВВС Ми-17В-5 с генералом Раватом на борту разбился вблизи населенного пункта Кунура штата Тамилнад. Для установления причины катастрофы начато расследование.

С Раватом на борту находились его супруга и высокопоставленные военные.

Фото: pixabay.com
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